Es lief zunächst sehr unübersichtlich, nachdem am vergangenen Donnerstag die Verfügung kam, alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmenden anzuzeigen. Das städtische Mailsystem war kollabiert und so haben viele Betreibende keine rechtzeitige Untersagungserklärung erhalten.



Dennoch und obwohl sie keine Sicherheiten hatten, was für Auswirkungen das auf etwaige Ersatzansprüche haben würde, haben die meisten Verantwortung gezeigt und ihre Veranstaltungen abgesagt.