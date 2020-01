Die Dresdner Eislöwen haben das "Hockey Open Air" in der DEL2 für sich entschieden. Vor der DEL2-Rekordzuschauerzahl von 32.000 Eishockey-Fans besiegten die Gastgeber bei zum Teil strömenden Regen im Rudolf-Harbig-Stadion im Derbyklassiker die Lausitzer Füchse mit 5:3 (1:2, 2:1, 2:0). Vor Spielbeginn hatten am Samstag die walisische Sopranistin Menna Cazel von der Semper-Oper mit der Nationalhymne sowie Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer mit dem Eröffnungspuck dem zweiten Freiluft-Spektakel in Dresden nach 2016 einen festlichen Anstrich gegeben.