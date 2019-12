Die Polizei Dresden hat nach der Ausstrahlung der ZDF-Sendung "Aktenzeichen xy ungelöst" 24 neue Hinweise bekommen. Damit liegen den Ermittlern 802 Hinweise vor, die bearbeitet werden, sagte Polizeisprecher Thomas Geithner MDR SACHSEN. Aber: "Es ist kein Hinweis darunter, der Sofortmaßnahmen der Polizei nach sich gezogen hätte." Bei den Hinweisen habe es sich um allgemeine Beobachtungen gehandelt. Was genau Zeugen beobachtet haben, führte Geithner nicht weiter aus. Gerüchte, wonach die Täter aus Polen, Tschechien oder zu einem Clan in Berlin gehören könnten, bestätigte Geithner nicht.

Das zum Juwelenraub in Dresden eingerichtete Internet-Portal wird laut Polizei gut genutzt. Mehr als 70 Dateien seien schon hochgeladen worden. In dem Portal können Bürger auch längerfristig zurückliegende Beobachtungen und Hinweise zu dem Fall auch anonym abgeben. Außerdem können Videos hochgeladen werden. In der Sonderkommission arbeiten derzeit 40 Polizeibeamte und drei Staatsanwälte an dem Fall.