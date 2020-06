Lara Schink vom Verband der Annenfriedhöfe Dresden vor einer verfallenden Grabanlage der Ostterrasse, am Rande des sogenannten Camposanto. Er wurde nach italienischen Vorbildern 1875 gebaut und ist einmalig in Deutschland.

Lara Schink vom Verband der Annenfriedhöfe Dresden vor einer verfallenden Grabanlage der Ostterrasse, am Rande des sogenannten Camposanto. Er wurde nach italienischen Vorbildern 1875 gebaut und ist einmalig in Deutschland. Bildrechte: MDR/Wolfram Nagel

Die meisten der 58 Friedhöfe in Dresden befinden sich in kirchlichem Besitz. Einige, wie der St. Pauli-Friedhof, wurden zu Parkanlagen ohne aktuelle Bestattungen umgewidmet. Andere wie der alte Eliasfriedhof in Johannstadt oder der alte Jüdische Friedhof in der Neustadt werden schon lange nicht mehr genutzt.