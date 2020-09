Der Seenotretter Claus-Peter Reisch ist am Sonntag mit dem Erich-Kästner-Preis des Dresdner Presseclubs geehrt worden. Wie der Club mitteilte, erhält der ehemalige Mission-Lifeline-Kapitän die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung für sein Engagement in der Seenotrettung und sein "unbeirrbares Engagement in Politik, Kirche und Gesellschaft für eine humane und europäische Lösung der Flüchtlingsfrage". Die Laudatio auf Reisch hielt Peter Maffay. Für den Rockmusiker, der sich unter anderem mit seiner Stiftung gesellschaftlich engagiert, gehöre der Kapitän "zu den wahren Helden unserer Zeit".