Sie waren damals 16 Jahre alt, in der Hitlerjugend völlig in dieser Ideologie aufgewachsen. Sie wollten - glaube ich - auch eigentlich gerne in den Krieg an die Front. Wie hat Sie das verändert?

Der Angriff hat mich eher darin bestärkt. Ich wollte an die Front. Ich wollte meinen Vater, der in Russland war, irgendwie ersetzen. Mein älterer Bruder war im karelischen Urwald. Die wollte ich alle irgendwie entlasten. Zu dem Zeitpunkt war ich schon fanatisch, dass muss ich eingestehen. Ich bin so erzogen worden. Und ich hätte mir zu dem Zeitpunkt nie träumen lassen, dass Deutschland den Krieg verliert. Es ist einfach so. Man spricht mich da heute als engstirnig und kurzsichtig an. Aber wer diese Zeit nicht erlebt hat, kann das nicht beurteilen. Das Dresdner Stadtzentrum ist nach dem Bombenangriff völlig zerstört. Bildrechte: dpa

Wodurch kam der Sinneswandel?

Der kam wenige Tage später. Ich war einer Panzerjagdkompanie zugeteilt worden. Wir hatten einen Spähtruppeinsatz in Hartha bei Tharandt - zehn Soldaten und ein Leutnant. Bei diesem Einsatz sind der Leutnant und ich übrig geblieben. Mein bester Freund, mein engster Kamerad, ist dort gefallen. Und diese Tatsache, dass mein Freund jetzt tot ist und im Krieg gefallen war, hat mich verändert. Das hat meine Begeisterung für den Krieg schlagartig zunichte gemacht und hat meinen Geist normalisiert - zumindest abgeschwächt. Und von dem Tag an war ich ein Kriegsgegner.

Dieser Abend hat mir fast die Todesstrafe eingebracht, weil ich desertiert bin. Ich habe beim vorübergehenden Wohnsitz meiner Mutter Quartier gesucht. Dort bin ich auf eine Militärstreife getroffen. Die haben mich der Desertation bezichtigt und wollte mich standrechtlich erschießen. Kameraden, die dabei waren, haben das verhindert. Sie haben gesagt, dass ich aus dem Kampfeinsatz als Zweitüberlebender hervorgegangen bin - und diese Desertation eine Auflösungserscheinung war. Ich war ja nicht der einzige Truppenteil, der desertiert ist.

Das heißt, die Faszination für den Krieg war damit weg. Aber diese ganze Ideologie, ist damit ja nicht einfach weg.

Doch! Dieses Erlebnis war so eindringend und katastrophal für mich, dass ich alles in mir verloren habe.

Herr Hanitzsch, wenn sie unterwegs sind, wenn sie irgendwo davon erzählen, in Schulen zum Beispiel: Wie reagieren dann die Leute auf Sie, auf diese Geschichte?

Sie sind sehr interessiert, gespannt und auch sprachlos. Viele sagen, dass sie sich das so nicht vorgestellt hätten. Ich habe auch in meinem Buch darüber geschrieben. Viele Leute haben mich angeschrieben und angesprochen, dass sie mir dankbar sind, dass ich mal erzählt habe, was da vor sich gegangen ist - wie das abgelaufen ist. Von den Schrecken des Bombenangriffs ist heute in der Dresdner Innenstadt kaum etwas zu sehen. Bildrechte: MDR/doc.station

Ich weiß nicht, was man Ihnen zu diesem Samstag am besten wünscht. Was machen Sie an so einem Tag?

Möglichst abschalten, irgendwie auf andere Gedanken kommen, möglichst nicht erinnern. Und es gelingt mir auch immer besser. Wenn solche Gespräche geführt werden - wie im Augenblick - wo man die Erinnerung direkt ins Leben ruft, gibt es keine Hilfe mehr.

Herr Hanitzsch, dann danken wir Ihnen sehr, dass sie sich für uns erinnert haben.