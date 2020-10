Der verhaftete beschuldigte Syrer, der einen Touristen in Dresden getötet haben soll, wurde von den Behörden bereits seit 2017 als Gefährder eingestuft und zeitweise observiert. Das sagte der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz Dirk-Martin Christian am Mittwoch. Der 20 Jahre alte Mann war Ende September nach Verbüßung einer mehr als dreijährigen Jugendhaftststraße aus der Gefängnis entlassen worden. Er stand unter nachrichtendienstlicher Observation des Verfassungsschutzes - auch am Tag des Messerangriffes am 4. Oktober.

Am Abend dieses 4. Oktober wurden zwei Touristen in der Dresdner Innenstadt niedergestochen. Ein 55 Jahre alter Mann aus Köln starb an den Verletzungen, ein weiterer Mann (53) aus Krefeld überlebte den Angriff. Am gestrigen Dienstag war der 20 Jahre alte Syrer im Zuge der Spurenauswertung verhaftet worden. Ihm werden Mord, versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der nach Behördenangaben vielfach vorbestrafte Syrer wurde in der Nähe des Tatortes in Dresden verhaftet. Er sitzt derzeit in Untersuchungshaft, der Generalbundesanwalt ermittelt.