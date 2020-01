Im Zusammenhang mit der Hausbesetzung vor gut einer Woche in Dresden ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen 21 Personen. Hintergund ist eine Strafanzeige und ein Strafantrag des Grundstückeigentümers wegen Hausfriedensbruchs. Wie ein Sprecher der Justizbehörde mitteilte, sollten die Ermittlungen "alsbald" abgeschlossen werden.

Die Beschuldigten sollen parallel zu einer Spontanversammlung am 17. Januar auf das umfriedete Areal gegangen sein und in einem der leerstehenden baufälligen Gebäude Transparente aus den Fenstern gehängt haben. Sechs von ihnen - in Tierkostümen verkleidet - hätten sich dann im Dachgeschoss verbarrikadiert und zuvor die Zugangsluke zugenagelt.