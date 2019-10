Der Staatsschutz der Kriminalpolizei in Dresden hat ein Ermittlungsverfahren gegen Lutz Bachmann eingeleitet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, geht es dabei um den Inhalt einer Rede des 46-Jährigen vom Montag. Entsprechendes Videomaterial sei gesichert und ausgewertet worden. Seit Montagabend seien außerdem sieben Online-Anzeigen bei der Polizeidirektion Dresden eingegangen. "Diese bezogen sich ebenfalls auf den Inhalt der Rede und stellten auf Volksverhetzung sowie Anstiftung zur Straftat ab", heißt es in einer Mitteilung der Polizei.