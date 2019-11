Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt gegen eine Beamten des sächsischen Landeskriminalamts. Wie die Behörde mitteilte, geht es um versuchte Strafvereitelung im Amt im Zusammenhang mit dem Sprengstoffanschlag auf eine Moschee 2016 in Dresden. Die Staatsanwaltschaft bestätigte damit einen Bericht der "Bild"-Zeitung.

Der rechtskräftig zu fast zehn Jahren Gefängnis verurteilte Täter hatte den LKA-Mitarbeiter angezeigt und ihm die Manipulation von Beweismitteln vorgeworfen. Dabei geht es um einen Metallsplitter, der mehrere Monate nach dem Anschlag durch Zufall in einer Tüte Kehrschutt vom Tatort gefunden worden war. Er wurde im Prozess als Beleg für eine dritte Rohrbombe gewertet. Der angeklagte Belüftungsmonteur hatte vor Gericht aber nur zugegeben, zwei Rohrbomben gebaut und gezündet zu haben. Diese explodierten allerdings nicht. Seine Verteidigung hatte auch wegen in der Verhandlung deutlich gewordenen Mängeln bei den damaligen Ermittlungen Zweifel an der Existenz eines dritten Sprengsatzes.