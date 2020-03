Nach dem Eklat um die Verleihung eines Ordens an den ägyptischen Staatspräsidenten Abdel Fattah al-Sisi wird der Semperopernball-Verein nun anders organsiert. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, gehören zum Vorstand des Vereins neben Ballchef Hans-Joachim Frey nun die Kulturmanagerin Trixi Steiner, ihr Kollege Bernd Aust sowie der Juwelier Georg Leicht. Frey, dem wiederholt einsame Entscheidungen vorgeworfen wurden, bleibt aber erster Vorsitzender, hieß es in der Mitteilung. Die Erneuerung solle Schritt für Schritt erfolgen.

Ballchef Frey hatte den St. Georgs Orden des Dresdner Semperopernballs im Vorfeld der diesjährigen Veranstaltung persönlich an den ägyptischen Staatspräsidenten al-Sisi überreicht. Die Auszeichnung von al-Sisi löste vielfach Empörung aus, da er nach einem Militärputsch an die Macht gekommen ist und gegen Kritiker und Oppositionelle in seinem Land scharf vorgeht. Mehrere Prominente sagten daraufhin ihre Teilnahme am Ball ab. Am Ende wurde auf weitere Preisverleihungen beim Semperopernball verzichtet.