Insgesamt kultivieren die Winzer in Sachsen den Angaben zufolge 66 Rebsorten, auf 82 Prozent der Rebflächen stehen weiße Sorten. Laut Landesamt dominieren auch bei Neuanpflanzungen weiße Sorten. Der Anbau roter Rebsorten sei weiterhin leicht rückläufig, hieß es. Geerntet wurde voriges Jahr auf insgesamt 499 Hektar. Knapp 30 Hektar davon liegen außerhalb Sachsens im brandenburgischen Schlieben und bei Jessen in Sachsen-Anhalt. Die dortigen Rebflächen gehören weinrechtlich jedoch zum Anbaugebiet Sachsen.

Winterruhe in einem Weinberg am Staatsweingut Schloss Wackerbarth am Radebeuler Jacokstein Bildrechte: MDR/Wolfram Klieme

Von den registrierten 1.718 sächsischen Weinbauern sind laut Landesamt 96 Prozent Kleinwinzer, die jeweils weniger als 2.000 Quadratmeter in ihrer Freizeit bewirtschaften und überwiegend bei der Genossenschaft in Meißen ihre Keltertrauben abgeben. Ihre Zahl sinkt seit Jahren, so waren 2007 noch 3.686 Weinbauern in Sachsen aktiv. Viele ältere Frauen und Männer geben das Hobby des Weinbaus jedoch aus Altersgründen auf. Ihr kleinen und oft schwer zugängliche Rebgärten in Steillage sind für moderne Winzereien aber nicht wirtschaftlich und werden deshalb auch kaum übernommen.



38 Weinbaubetriebe im Anbaugebiet Sachsen arbeiten im Haupterwerb, 42 im Nebenerwerb. Hier ist er Trend anders als bei den Kleinwinzer. Seit 2007 hat sich ihre Anzahl laut Landesamt mehr als verdoppelt, damals gab es 21 Betriebe im Haupterwerb und 13 im Nebenerwerb.