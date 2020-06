Eine Sonderausstellung des Kupferstich-Kabinetts in Dresden eröffnet am Freitagvormittag. Unter dem Motto "300 Jahre Sammeln in der Gegenwart" werden bis Mitte September insgesamt 160 Arbeiten gezeigt. Die Werke sind Schätze aus der fast eine halbe Million Arbeiten umfassenden Sammlung. Die Ausstellungsstücke werden in thematischen Kapiteln und chronologisch nach dem Zeitpunkt ihrer Anschaffung gezeigt.