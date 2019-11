Im vorigen Jahr hat es im Advent oft geregnet. Deshalb konnte Dresden 2018 keine Besucher- und Umsatzrekorde vom Striezelmarkt vermelden. (Archivbild). Bildrechte: xcitePRESS

Um 15 Uhr beginnt der diesjährige Striezelmarkt in Dresden mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kreuzkirche. Danach wird die Pyramide angeschoben und traditionell der Christstollen angeschnitten. Eine Stunde sollen die 230 Marktstände, Buden und Fahrgeschäfte für die Besucher öffnen, kündigten die Veranstalter an.

Wir haben ein großartiges Unterhaltungs-Paket geschnürt - mit 187 Programmpunkten und rund 1900 Mitwirkenden. Besonders die Benefizveranstaltung im Dresdner Rathaus, bei der wir mit rund 300 Heimkindern die Adventszeit feiern, ist eines der Highlights. Robert Franke Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung

Ein Höhepunkt: Das Stollenfest

Der Christstollen, der zur Eröffnung angeschnitten wird, ist in diesem Jahr 2019 Millimeter lang (2,019 Meter). Den bekannten Riesenstollen werden die Besucher während des Stollenfestes am Sonnabend, 7. Dezember erleben. Dann wird das mehrere Tonnen schwere Gebäck (2018 waren es 3.850 Kilogramm) in einem Festumzug durch die Dresdner Innenstadt zum Altmarkt gebracht. "Wir nehmen das Stollenfest zum Anlass ein karitatives Projekt und den Bäckernachwuchs zu unterstützen", sagte Karoline Marschallek, Geschäftsführerin des Schutzverbandes Dresdner Stollen e.V.

Ausnahmen bei Öffnungszeiten

Der Dresdner Striezelmarkt hat in diesem Jahr bis zum 24. Dezember jeden Tag von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Es gibt allerdings mehrere Ausnahmen. Am langen Freitag, 13. Dezember ist der Markt bis 22 Uhr geöffnet und am Heiligabend bis 14 Uhr.

