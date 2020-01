Die Mitteldeutsche Regiobahn hat auf den Strecken der früheren Städtebahn Sachsen erneut Probleme mit fehlenden Fahrzeugen. Ab Donnerstag bis 31. Januar und vom 3. bis 7. Februar fährt auf der Regionalbahn-Linie RB 34 zwischen Dresden und Kamenz ein Ersatzzug mit Lok und älteren Waggons. Eine Sprecherin des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) sagte MDR SACHSEN, die Reisezugwagen seien nicht barrierefrei.



Der Ersatzzug fährt alle zwei Stunden zwischen 7:35 Uhr und 17:35 Uhr ab Dresden Hauptbahnhof und zwischen 6:30 Uhr und 18:30 Uhr ab Kamenz. In den Online-Fahrplänen seien die Ersatzzüge entsprechend markiert. Die Ersatzzüge werden von der Pressnitztalbahn GmbH gestellt, die im Herbst in Berlin auch Ersatzzüge für die S-Bahn gefahren hat. Laut einer VVO-Sprecherin besteht der Ersatzzug aus drei Waggons mit 212 Sitzplätzen in der 2. Klasse und 32 Sitzplätzen in der 1. Klasse.