Bahnreisende im sogenannten Dieselnetz Dresden müssen weiterhin mit Ersatzzügen fahren. Die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) und der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) teilten gemeinsam mit, an acht Triebwagen der früheren Städtebahn Sachsen müssten die Radsätze getauscht werden. Das beeinträchtige den Verkehr in den kommenden Wochen, da die Arbeiten zeitaufwendig seien. Zudem stünden weiterhin Wartungsarbeiten an anderen Triebwagen an. Es sollen deshalb Ersatzzüge fahren.