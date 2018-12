Eugal-Pipeline bei Coswig unter die Elbe gelegt

Ein Teil der Pipeline-Trasse "Eugal" ist am Dienstag in Coswig unter die Elbe verlegt worden. Bauarbeiter versenkten dabei einen 900 Tonnen schweren Rohrabschnitt in einen vorher ausgehobenen fünf Meter tiefen Graben. "Die Querung der Elbe ist ein wichtiger Baustein für die Verlegung in Sachsen", sagte Gesamtprojektleiter Ludger Hümbs. Seit Beginn der Bauarbeiten seien in dem rund 106 Kilometer langen Teilabschnitt in Sachsen 44 Kilometer Mutterboden abgetragen und zwölf Kilometer Rohre verschweißt worden. Sieben Kilometer Rohrleitungen sind nach Unternehmensangaben bereits verlegt.