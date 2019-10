Die Fluggesellschaft Eurowings wird ab kommendem Jahr nicht mehr zwischen Dresden und der griechischen Insel Korfu fliegen. Eine Sprecherin der Fluggesellschaft bestätigte auf Anfrage eine entsprechende Meldung des Luftfahrtportals Airliners.de. Es werden wirtschaftliche Gründe für die Entscheidung genannt. In den vergangenen Jahren verband Eurowings jeweils in der Sommersaison an Sonnabenden Dresden mit Korfu. Die Flüge wurden dabei mit Verbindungen von und nach Köln/Bonn kombiniert.