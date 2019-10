Der letzte Fußballnationaltrainer der DDR, Eduard Geyer, hat am Montag seinen 75. Geburtstag gefeiert. Der Abwehrspieler und Trainer war mit seiner knorrigen Art und seinen Sprüchen in der DDR-Liga und in der Bundesliga bekannt. "Ede", wie er von vielen Fans genannt wird, hatte erwartet, dass er deutlich früher als im Jahr 2000 in der Bundesliga arbeiten würde: "Das war schon verwunderlich für mich. Ich hatte Dynamo Dresden innerhalb von drei Jahren zur Meisterschaft geführt, wir waren 1989 im Halbfinale des UEFA-Pokals. Dann war ich Nationaltrainer und dachte mir, es wird sich schon ein Job in der Bundesliga finden. Doch der Schuss ging nach hinten los", erinnert sich Geyer.