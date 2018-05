In Königsbrück läuft seit Montagmorgen ein Großeinsatz der Polizei. Sie sucht dort den Tatverdächtigen eines Tötungsverbrechens am Wochenende in Dresden. Nach Behördenangaben sind Spezialkräfte aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie der Bundespolizei im Einsatz. Ein Hubschrauber überfliegt das Waldgebiet, in dem der Mann vermutet wird.