Die Dresdner Polizei sucht einen Sexualstraftäter. Der Mann soll in der Nacht zum Sonnabend zwei Frauen im Alter von 25 und 17 Jahren attackiert haben. Das teilte die Polizeidirektion Dresden am Sonntag mitteilte. Beide Frauen leisteten Gegenwehr und trieben den Täter in die Flucht.



Die 25-Jährige erlitt ein Trauma und musste medizinisch behandelt werden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich in beiden Fällen um den selben Täter handelt. Er wurde als etwa 20 Jahre alter Mann mit dunkelblonden, kurzen Haaren und auffälligen schwarzen Tunnelohrringen beschrieben. Die Vorgehensweise ähnelte sich nach Polizeiangaben. Einer Frau wurde ein Obststück in den Mund gedrückt, der anderen ein Tuch. Die Taten passierten unweit voneinander in der Lößnitzstraße und der Schönbrunnstraße in der Drsedner Neustadt.