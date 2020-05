Die Deutsche Bahn nimmt Sonntag die komplett erneuerte Gleiskurve in Radebeul-Zitzschewig in Betrieb. Damit können ab Montag wieder Fernzüge von Dresden nach Leipzig und Berlin diese Verbindung befahren und müssen nicht mehr umgeleitet werden. Zugleich wird bis Sonntag ein Elektronisches Stellwerk in Weinböhla in Betrieb genommen.



Um dort die gesamte Sicherheitstechnik ans Netz zu nehmen und zu testen, müssen nach Angaben der Deutsche Bahn und des Verkehrsverbundes Oberelbe Reisende zwischen 1. und 3. Mai mit erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr rechnen. Betroffen sind S-Bahnen, viele Regionalzüge und alle Fernzüge von und nach Dresden.