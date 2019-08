Die Dresdner Polizei hat am Mittwochabend in der Neustadt einen 22 Jahre alten Mann festgenommen, der ein gestohlenes Fahrrad verkaufen wollte. Wie die Polizei mitteilte, hatten Unbekannte das Mountainbike der Marke "Specialized" am Dienstagabend von einem Fahrradträger eines Autos auf der Königsbrücker Straße gestohlen. Am nächsten Morgen entdeckte der 33-jährige Eigentümer sein Rad im Wert von 5.000 Euro auf der Internetplattform eBay. Er ging zum Schein auf einen Kauf ein und verständigte die Polizei. Bei der Übergabe konnten die Beamten den 22-jährigen Verkäufer festnehmen und das Rad sicherstellen. Der Deutsche muss sich nun wegen des Verdachts der Hehlerei verantworten.