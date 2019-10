Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag gegen 11:10 Uhr hat sich ein Fahrradfahrer leicht verletzt, zwei weitere Menschen wurden in Folge des Radunfalls verletzt. Der 62 Jahre alte Radfahrer querte die Washingtonstraße an einer Ampel. Ein 64 Jahre alter Autofahrer fuhr aus Richtung Flügelwegbrücke in Richtung Elbepark und erfasste den Radfahrer. Durch den Aufprall fiel das Fahrrad auf die Straße. Ein VW-Fahrer bremste, um das Fahrrad nicht zu überfahren. In der Folge fuhr ihm ein Kleinwagen hinten aufs Auto drauf. Der VW-Fahrer und seine Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Die Höhe des gesamten Unfallschadens ist noch unklar.