Die Polizei hat am Dienstagnachmittag in der Dresdner Neustadt einen mutmaßlichen Fahrraddieb gestellt. Der 42 Jahre alte Mann war nach Polizeiangaben aufgefallen, als er ein mit Schloss gesichertes Rad über die Straße trug. Hinzugerufene Polizisten stellten ihn auf einem Parkplatz in der Nähe.