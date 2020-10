Bei der Sendung "Fakt ist!" geht es am Montagabend um die Corona-Einschränkungen und den kommenden Herbst. Mit den Gästen diskutiert Moderator Andreas F. Rook über Wege durch die Pandemie während der Erkältungszeit. Wie sollen sich Menschen mit Husten verhalten? Bedeutet ein rauer Hals sofort Quarantäne? Was bedeutet das für die Patienten und wie gehen Hausärzte mit der Masse an Verdachtsfällen um, die auf sie zukommt?