Am Montagabend beschäftigt sich die MDR-Sendung "FAKT IST!" aus Dresden mit dem Thema Föderalismus.

Besonders in der Coronavirus-Pandemie ist aufgefallen, dass es in Deutschland ein regelrechtes 'Regel-Wirrwarr' gibt. In vielen politischen Entscheidungen dürfen die einzelnen Bundesländer Regelungen selbst treffen, ohne vorherige Abstimmung mit dem Bund. Diese Entscheidungen gelten so lange wie der Bund nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt. Deshalb haben viele Politikerinnnen und Politiker in der Vergangenheit immer wieder mehr Kompetenzen für den Bund gefordert, vor allem in Katastrophenfällen und in Bereichen der inneren Sicherheit.