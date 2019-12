Gesundheitswissenschaftler Joachim Kugler erklärte globale Marktzusammenhänge. Bildrechte: MDR/Katrin Tominski

Der Großteil der Arzneimittelwirkstoffe wird in China, Indien und Brasilien hergestellt. Weniger als die Hälfte der weltweit 1.344 Hersteller haben ihren Sitz in Europa, nur jeder zehnte Hersteller produziert noch in Deutschland, in dem Land, von dem man einmal sagte, es sei die Apotheke der Welt. "Viele Pharmaunternehmen haben ihre Produktion in Schwellenländer verlegt", erklärte Gesundheitswissenschaftler Joachim Kugler. Vor allem in Indien, China und Brasilien sei in den vergangenen Jahren eine Arzneimittelindustrie aufgebaut worden. Geringere Kosten und weniger strenge Arbeits- und Umweltschutzauflagen hätten zur Standortverlagerung geführt - wie in anderen Branchen auch.