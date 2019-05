Zwei Kinder in Dresden getötet - Vater unter Mordverdacht

Bei einem Streit in einer Familie sind am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in der Dresdner Neustadt zwei Kinder getötet worden. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag informierte, handelt es sich bei den Opfern des Kapitalverbrechens um ein Mädchen im Alter von zwei und einen Jungen im Alter von fünf Jahren.