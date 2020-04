Einen Verlust gab es zudem im Terrarium. Hier fanden Pfleger am Montag einen Chinesischen Riesensalamander tot in seiner Anlage. Er lebte seit Dezember 2001 im Zoo Dresden und entstammte einer Nachzucht. Die Tiere können bis zu eineinhalb Meter lang werden. Das Salamanderweibchen in Dresden brachte es auf 127 Zentimeter Länge und zuletzt ein Gewicht von 28 Kilogramm auf die Waage.