Die Villa Shatterhand in Radebeul war der letzte Wohnsitz des Schriftstellers Karl May, der Kultfiguren wie Winnetou und seinen Old Shatterhand erschuf. Heute beherbergt die Villa ein Museum über das Leben und Wirken Karl Mays. Hier können Sie sich eine der vielen Dauerausstellungen über seine Abenteurromane anschauen, aber auch an vielen spannenden Führungen teilnehmen oder den Zeichentrickfilm "WinneToons - Die Legende vom Schatz im Silbersee" schauen.