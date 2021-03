S&G Development GmbH Die S&G Development GmbH ist eine Projektentwicklungsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main und Leipzig. Nach eigenen Angaben unterstützt sie Investitionsvorhaben "für eine große Bandbreite an Projekten" im Bereich Immobilien. Die Firma ist unter anderem für den Bau des Ferbusterminals an der Brandenburger Straße in Leipzig verantwortlich. Quelle: S&G Development GmbH