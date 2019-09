Der Dresdner Fernsehturm ist heute vor 50 Jahren in Betrieb genommen worden. Eröffnet wurde das 52 Meter hohe Bauwerk offiziell erst ein paar Wochen später - am 7. Oktober 1969 - dem 20. Jahrestag der DDR. Aus diesem Anlass plant die Stadt Dresden am 12. Oktober einen Tag der offenen Tür.