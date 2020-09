Die Bohrung des Dresdner Fernwärmetunnels, auch Elbdüker genannt, ist abgeschlossen. Wie der kommunale Energieversorger Drewag mitteilte, hat sich die Tunnelbohrmaschine in den vergangenen sechs Wochen unter der Elbe von der Altstadtseite nach Pieschen durchgearbeitet. "Somit sind wir wieder einen Schritt weiter, um die Versorgungssicherheit nördlich der Elbe zu erhöhen", sagte Dr. Frank Brinkmann, Geschäftsführer der Drewag. Die Fernwärmeanlage soll noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden. Das gesamte Bauvorhaben werde noch bis Frühjahr 2021 andauern, so die Drewag.