Im Zusammenhang mit dem Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden hat die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen gefasst. Ein Sprecher der Dresdner Polizei erklärte, einer der gesuchten Zwillinge aus dem Berliner Clan-Milieu sei am Montagabend im Stadtteil Neukölln festgenommen worden. Medienberichte zufolge wollte sich der 21-Jährige mit einer Bekannten treffen und geriet dadurch in das Visier der Ermittler. Nach seinem Bruder wird weiter gefahndet.



Am 25. November 2019 hatten mehrere Täter aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden Juwelen in einem nicht zu beziffernden Wert gestohlen.