Die Polizei hat in der Nacht zu Mitwoch zwei junge Frauen in Dresden-Gorbitz festgenommen, nachdem sie offenbar mehrere Straftaten begangen haben. Laut Polizei hatten zunächst zwei Unbekannte in einem Imbiss an der Katharinenstraße in der der Äußeren Neustadt eine unbekannte Substanz versprüht. Mehrere Gäste und der Besitzer des Geschäfts erlitten deswegen Atemwegsreizungen. Kurz darauf nahmen Polizisten die 15 Jahre alte Deutsche und ihre 17 Jahre alte tunesische Begleiterin fest.