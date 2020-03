Am Sonntagabend hat es in einem Hochhaus an der Hochschulstraße in Dresden gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, war das Feuer in einem Keller ausgebrochen. Es bildete sich viel Rauch, weshalb die Brandbekämpfer mit Atemschutz in das Gebäude gingen. Während zwei Trupps den Brand löschten, wurde parallel das Treppenhaus gelüftet.