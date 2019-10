Am Dienstagabend ist die Feuerwehr zu einem Brand in einem Hochhaus nach Dresden-Gorbitz gerufen worden. Gegen 18:45 Uhr war in der 17. Etage eines Wohngebäudes am Amalie-Dietrich-Platz eine Fußmatte vor der Wohnungstür eines 53-Jährigen in Flammen aufgegangen. Der gesamte Hausflur der betroffenen Etage wurde verraucht, die Tür beschädigt.