In Dresden ist am Mittwochabend in einem Wohngebäude an der Albertstraße im Stadtteil Innere Neustadt ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz, um die Flammen zu löschen, die bereits aus der zweiten Etage des Hauses schlugen. Die Hausbewohner konnten gerettet werden, teilte die Dresdner Feuerwehr mit.