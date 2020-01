Zu einer ungewöhnlichen Mission ist die Feuerwehr in Dresden gerufen worden: Sechs Frauen und Männer der Rettungswache Albertstadt waren im Einsatz, um einen Mann von seinem Penisring zu befreien. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der 46-jährige Pechvogel am Dienstag in die Notfallambulanz des Universitätsklinikums "Carl Gustav Carus" gekommen, weil er den über Penis und Hoden gestülpten Metallring nicht mehr selbst entfernen konnte. In der Klinik fehlte jedoch das geeignete Werkzeug, um dem Mann zu helfen. Deshalb wurde die Feuerwehr gerufen.