Tipps von der Feuerwehr Wohnungsbrände: Vorbeugen und richtig handeln

Hauptinhalt

Ob Kurzschluss, ein defektes Elektrogerät oder Unachtsamkeit: Brandgefahren lauern im ganzen Haus. Jedes Jahr kommen auch in Sachsen Menschen bei Bränden ums Leben und es entstehen Sachschäden in Millionenhöhe. Wie kann man sich und seine Familie vor Bränden schützen? Wie handelt man im Notfall richtig? Sollte man sich einen Rauchwarnmelder zulegen und ist es ratsam, in der Urlaubszeit alle Geräte vom Netz zu nehmen? MDR SACHSEN fragt nach beim Pressesprecher der Feuerwehr Dresden, Michael Klahre.