An der Dresdner Albertbrücke ist gegen 5 Uhr am Montagmorgen eine Starkstromanlage in Brand geraten. Laut Feuerwehr qualmte es aus der Anlage. Wegen der "unklaren technischen Lage" konnte die Feuerwehr zunächst nicht mit dem Löschen beginnen und musste auf Fachleute des Energieversorger Drewag warten. Nachdem dieser am Havarieort war, stellte sich heraus, dass es an einem 1.000-Volt-Verteiler vermutlich einen Kurzschluss gab. Isoliermaterial geriet in Brand. Teile der Straßenbeleuchtung waren nach dem Kurzschluss ausgefallen.



Am Terrassenufer kam es zwischen Hasenberg und Theaterplatz zu Behinderungen im Straßenverkehr.