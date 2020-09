In Dresden wird am Dienstagabend das diesjährige Filmfest eröffnet. Es war wegen der Corona-Pandemie von April auf September verschoben worden. Insgesamt laufen bis zum Sonntag 338 Filme in mehreren Kinos sowie an weiteren Standorten. Dabei haben es in diesem Jahr verhältnismäßig viele Arbeiten von Regisseurinnen auf die Leinwand geschafft.