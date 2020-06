Trotz der veränderten Rahmenbedingungen soll es auch in diesem Jahr mehr geben, als die reinen abendlichen Filmvorstellungen. So sollen auch das Familienkino am Nachmittag und verschiedene Kleinkunstveranstaltungen, wie der Comedy Slam, stattfinden. Auch wenn die geplanten Großkonzerte, wie von Mark Forster, Silbermond oder die Kaisermania, dieses Jahr nicht sattfinden können, soll es trotzdem musikalisch werden. Vom 9. Bis 12 Juli spielen die Dresdner Philharmoniker insgesamt acht Konzerte am Elbufer. So unter anderem das musikalische Märchen "Peter und der Wolf" von Sergei Prokofjew oder die "Linzer Sinfonie" von Wolfgang Amadeus Mozart zu hören sein, berichtet die Philharmonie.