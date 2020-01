Was heißt hier Heimat?

Der 16-jährige Haris wurde in Dresden geboren. Seine Mutter floh einst vor dem Krieg aus Bosnien. Der Teenager interessiert sich für Fußball, Computerspiele, seine Clique. Nun bangt er um seine Aufenthaltsgenehmigung.



Unter dem Titel "Hier & Dort" ist am heutigen Montag in Dresden die Premiere eines Porträts über die Familie im Filmtheater "Schauburg" zu sehen. Beginn ist 19:30 Uhr. Regisseurin Bettina Renner und Protagonisten aus der Dokumentation sind im Kino dabei. Der MDR zeigt den Film in zwei Teilen am 9. und 16. Januar.