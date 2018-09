Finanzbeamter wegen Hooligan-Foto freigestellt

Der Mann soll vor zwei Jahren zusammen mit anderen Hooligans mit einer Reichskriegsflagge und dem Banner "Dresden Ost" vor dem Bahnhof Lille posiert haben. In der der Gruppe von etwa 30 Männern zeigt einer den Hitlergruß, andere strecken geballte Fäuste nach oben. Das Foto kursierte bereits im Sommer 2016 in den sozialen Netzwerken. In den Fokus der Ermittler rückte der Finanzbeamte dem DNN-Bericht zufolge nach einem Blog-Beitrag des "Antifa-Recherche-Team Dresden" Ende 2017. Darin berichteten die Beobachter der rechten Szene über eine Box-Veranstaltung in Bautzen. Einen der Kampfsportler machten sie auch als Teilnehmer rechter Demonstrationen und auf dem Hooligan-Foto aus Lille aus - es soll sich um den nun suspendierten Beamten handeln.