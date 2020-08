Wegen des Corona-Virus zählten die Flughäfen in Leipzig/Halle und Dresden 69 Prozent weniger Passagiere als im Vorjahreszeitraum.

Wegen des Corona-Virus zählten die Flughäfen in Leipzig/Halle und Dresden 69 Prozent weniger Passagiere als im Vorjahreszeitraum.

Die sächsischen Flughäfen Dresden und Leipzig/Halle brauchen eine Finanzspritze in Millionenhöhe. Die konkrete Höhe für die Mitteldeutsche Flughafen AG, die die beiden Airports betreibt, könne man heute noch nicht benennen, sagte eine Sprecherin des sächsischen Finanzministeriums auf Nachfrage von MDR SACHSEN. Im September fände unter anderem dazu eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung der AG statt.

Grundsätzlich habe der Freistaat Sachsen Vorsorge getroffen und unter anderem zur Sicherung seiner Beteiligungen insgesamt 71,6 Millionen Euro aus dem Corona-Bewältigungsfonds bereitgestellt, so die Sprecherin.

Ein Sprecher des Finanzministeriums von Sachsen-Anhalt sprach von einem Finanzbedarf in Höhe von bis zu 27 Millionen Euro. Das Land Sachsen-Anhalt und die Stadt Halle halten zusammen knapp ein Fünftel an der Mitteldeutschen Flughafen AG. Das Land habe bereits bis zu fünf Millionen Euro zugesichert, hieß es.

Wegen des Corona-Virus war der Passagierverkehr seit dem Frühjahr an vielen Flughäfen eingestellt worden. Die Zahl der Flugreisenden verringerte sich erheblich. Im ersten Halbjahr zählten die Flughäfen in Leipzig/Halle und Dresden nach Angaben der Mitteldeutschen Flughafen AG rund 573.000 Passagiere und damit 69 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Auch der Frachtverkehr an den Flughäfen war stark zurückgegangen.