Im Dresdner Stadtteil Cotta ist am Donnerstag eine Fischtreppe an der Weißeritzmündung hin zur Elbe geöffnet worden. Diese sogenannte Fischaufstiegsanlage befindet sich unterhalb der Brücke Hamburger Straße. Mit ihrer Hilfe können Fische an einer Stelle vorbei flussaufwärts schwimmen, an der das Wasser der Weißeritz über eine Betonkante etwas steiler abfließt.