Bildrechte: imago images / imagebroker

In der Bahn-App sollen künftig die Züge angezeigt werden, in denen bereits der Hälfte Sitzplätze belegt sind. "Wir begrenzen die Zahl der Reservierungen und setzen bei Zügen mit voraussichtlich sehr hoher Auslastung den Ticketverkauf aus", erklärte die Bahn dazu in einer Kundeninformation. Fahrgäste sollen so auf andere, weniger ausgelastete Züge umschwenken.