Drei Männer aus Nordafrika sind aus dem Ausreisegewahrsam der Landesdirektion Sachsen in Dresden geflohen. Ein Beamter des Lagezentrums der Polizeidirektion Dresden bestätigte MDR SACHSEN, dass die Fahndung nach den drei Männern laufe. Bis Sonntagnachmittag konnten sie noch nicht wieder aufgegriffen werden. Die Ausreisepflichtigen werden in der Einrichtung von Justizbeamten bewacht. Drei Männer im Alter von 19, 24 und 29 Jahren entwichten dennoch am Sonnabendnachmittag während eines Hofgangs.



Das ehemalige Technische Rathaus in der Hamburger Straße wurde vom Freistaat Sachsen im Jahr 2018 in ein Ausreisegewahrsam umgebaut worden. Die Einrichtung ist ähnlich gesichert, wie eine Justizvollzuganstalt.